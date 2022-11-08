Задержанную подозреваемую отпустили из-под стражи, но теперь ей нельзя ходить на Серафимовское кладбище.

В России Приморский районный суд города Санкт-Петербурга изменил меру пресечения для 60-летней местной жительнице Ирины Цыбаневой, которая оставила записку на могиле родителей президента РФ Владимира Путина.

Женщину суд решил отпустить из-под домашнего ареста, но вместо этого запретил ей осуществлять ряд действий, сообщает "Медиазона", ссылаясь на сведения ее сына Максима.

Журналисты выяснили, что Цыбаневой нельзя посещать Серафимовское кладбище, покидать пределы Санкт-Петербурга, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с людьми, которые проходят по ее уголовному делу в качестве свидетелей.

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Записка на могиле родителей Путина - важные новости об инциденте

Максим Цыбанев рассказал, что 6 октября его мать Ирина сходила на кладбище, а уже 10 числа ее задержали.

11 числа против женщины завели дело по части 2 пункту "б" статьи 244 Уголовного кодекса России (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Максимальное наказание за такое правонарушение - лишение свободы на срок до 5 лет.

Женщину обвиняют в том, что на Серафимовском кладбище она оставила на могиле родителей Владимира Путина записку с таким содержанием: "Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти… Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу".

Задержанная не отрицала, что это она написала записку. Цыбанева сказала, что написала ее после того, как "посмотрела новости, поняла, что все очень страшно, все очень печально, погибших очень много (в ходе войны в Украине - Ред.)".

Позже суд решил отправить ее под домашний арест.

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