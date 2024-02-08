Сообщается, что в результате возгорания пострадали люди.

Мощный пожар вспыхнул в Пермском крае Российской Федерации 8 февраля. В результате инцидента есть пострадавшие среди людей.

"Грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе в Пермском крае", - говорится в сообщении российских Telegram-каналов.

Отмечается, что в поселке Куеда горят три цистерны на складе. При этом огонь перекинулся на жилые дома. Известно, что дотла сгорели три дома.

По предварительной информации, в результате инцидента семь человек пострадали, медики им оказывают помощь.

Для помощи в ликвидации возгорания направлен пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь.

Позже стало известно, что происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов. Возгорание уже локализовано.

Пожары в России - последние новости

7 февраля мощный взрыв прогремел в районе военного полигона возле российского Ижевска. Отмечается, что инцидент произошел на территории Воткинского машиностроительного завода.

Позже в ЕДДС Завьяловского района РФ сообщили, что взрыв под Ижевском произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей.

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