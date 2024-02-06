Январь стал месяцем взрывов для ряда нефтяных НПЗ России, это почувствовалось снижением объемов переработки.

В последнюю неделю января темпы нефтепереработки на территории России упали до самого низкого уровня за два месяца из-за "проблемы" на заводе ПАО "Новатэк" и НПЗ ПАО "Роснефть".

Об этом сообщает Bloomberg. С 25 по 31 января Россия перерабатывала 5,41 млн баррелей в день, что по расчетам Bloomberg на 135 000 баррелей ниже среднего показателя за большую часть декабря. Средние показатели переработки за январь составили 5,48 млн баррелей в сутки, что также ниже декабрьских отметок.

Спад нефтепереработки связывают с тем, что сразу два крупных НПЗ - завод ПАО "Новатэк" на побережье Балтийского моря и НПЗ ПАО "Роснефть" в Туапсе - полностью остановили первичную переработку нефти в последнюю неделю января. Это случилось после атак украинских дронов, которые произошли 21 и 25 января.

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В совокупности в декабре на эти два объекта приходилось почти 5% среднесуточной переработки нефти в РФ. Падения частично компенсировали ростом активности на других нефтеперерабатывающих заводах.

Как атаковали российские НПЗ

Как рассказали источники УНИАН, в Усть-Луге отработали дроны Службы безопасности Украины. Точные удары вызвали пожар, из-за чего россияне были вынуждены эвакуировать сотрудников.

Что касается атаки на Туапсе, то там дроны СБУ повредили установку первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумную и атмосферную колонны. Взрывы вызвали масштабный пожар на предприятии.

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