Между Рогозиным и Маском неоднократно случались перепалки в Twitter.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин закрыл аккаунт в Twitter на фоне покупки соцсети американским предпринимателем Илоном Маском.

Об этом свидетельствуют данные профиля российского чиновника в Twitter.

Отныне читать твиты россиянина могут только его подписчики, хотя сам Рогозин до недавнего времени был активным пользователем соцсети.

В своем Telegram Рогозин - друг и сторонник Путина - размещает шовинистические и ксенофобские заявления об Украине, Молдове, США и Британии.

Глава Роскосмоса решил скрыть профиль после новостей о том, что Илон Маск приобрел Twitter.

Между Рогозиным и Маском неоднократно случались перепалки в Twitter.

Так, два года назад в июне Рогозин поздравил SpaceX с удачным запуском Crew Dragon. Но Маск решил саркастически ответить россиянину под его твиттом с шуткой про американских астронавтов, которых будут отправлять в космос на батутах.

"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", - написал Илон Маск.

Уже во время российско-украинской войны Маск, поддерживающий Украину, вызвал Путина на поединок. Но в комментариях вместо российского президента появился Рогозин. Глава Роскосмоса процитировал основателю SpaceX детскую сказку.

На что Илон Маск ответил: "Я вижу, ты жесткий переговорщик! Хорошо, можешь взять 10% с той суммы, что соберут при просмотре".

25 апреля Илон Маск заключил соглашение о покупке Twitter, что обошлось предпринимателю в 44 миллиарда долларов.

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