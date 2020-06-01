Чтобы было понятнее: Илон Маск ответил главе "Роскосмоса" на русском

Такой ответ взбудоражила русскоязычный сегмент соцсети.

Основатель корпорации SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который пошутил в 2014 году про батут для американских космонавтов, на русском.

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После успешного запуска Crew Dragon, тот поздравил Маска и главу NASA на странице в Twitter на английском.

Ответ Маска взбудоражила русскоязычный сегмент соцсети.

Ранее на пресс-конференции после запуска Илон Маск пошутил, что «Батут работает» – и рассмеялся, как и глава NASA. Маск добавил: «Это внутренняя шутка».

Как сообщал ранее УНИАН, в 2014 году, после введения США санкций против России за аннексию Крыма, Рогозин написал в Twitter, что Россия в ответ может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС, а для попадания на станцию посоветовал им воспользоваться батутом. Впрочем, Россия и в дальнейшем отправляла американских и европейских астронавтов на МКС.

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