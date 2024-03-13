На борту самолета находились 7 членов экипажа и 9 пассажиров (все военнослужащие).

Причиной крушения российского военного транспортного самолёта Ил-76 под Иваново названа техническая неисправность двигателя. В служебной информации силовиков, которая имеется в распоряжении ВЧК-ОГПУ, приводится хронология событий аварии.

"12 марта в 12:34 часов с аэродрома "Северный" совершил взлет военно-транспортный самолет "Ил-76" № 551. Почти сразу после взлёта у машины произошло возгорание одного двигателя. Экипажем судна было принято решение об аварийной посадке", - сказано в сообщении.

При заходе на посадку в 11:44 часов в лесополосе, расположенной в 1 км от с. Богородское Ивановского района, произошло падение воздушного судна с последующим возгоранием авиационного топлива. Открытое горение составило площадь порядка 300 кв.м. На борту самолета находились 7 членов экипажа и 9 пассажиров (все военнослужащие).

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Предварительная причина крушения самолета – неисправность двигателя. По состоянию на 15:15 12 марта поисково-спасательной группой были обнаружены тела 16 погибших.

Падение Ил-76 под Иваново - детали

12 марта в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области РФ погибли оренбургские летчики, сообщают российские власти.

Кроме того, сообщается, что командиром разбившегося Ил-76 был 33-летний офицер Махмуд Г., который "еще год назад мог уйти на пенсию, но остался", в том числе чтобы доставлять боеприпасы в зону боевых действий в Украине.

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