Россия сделает все, чтобы засекретить причины падения Ил-76.

В Российской Федерации очень большие проблемы с авиацией. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона, комментируя возгорание и падение российского самолета Ил-76 под Ивановом в РФ.

Он отметил, что в этой ситуации кроме озвученной россиянами версии о том, что птица могла залететь в один из двигателей, можно взять за основу версию неисправности этого самолета.

"Это версия. Почему он упал вряд ли мы узнаем, потому что он упал на территории РФ и они сделают все возможное для того, чтобы закрыть всю информацию о реальной ситуации относительно этого события", - отметил Попович.

Он считает, что именно неисправность самолета может быть причиной аварии.

"На мой взгляд, это может быть неисправность российского самолета, поскольку сейчас эти проблемы переживает вся авиция РФ, в первую очередь гражданская", - отметил эксперт.

Попович отметил, что Ил-76 это самолет военно-транспортной авиации, который может использоваться для десантирования, для перевозки войск и грузов.

В РФ разбился Ил-76 - что известно

Как сообщал УНИАН, крушение российского самолета Ил-76 произошло в Ивановской области РФ. На его борту могли быть топ-специалисты российской военной авиации.

В Интернете было распространено видео горения самолета. В Минобороны РФ сообщили, что Ил-76 потерпел крушение во время выполнения планового полета. На борту находились 15 человек - восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной аварии называют возгорание одного из двигателей во время взлета. Выдвигалась версия, что птица могла попасть в двигатель самолета.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов высказался относительно падения на территории России самолета Ил-76. Он отметил, что пока украинская разведка воздерживается от официальных комментариев. Но при этом добавил, что видео горения самолета видели все. По его словам, это кадры, которые "приятны глазу украинца".

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