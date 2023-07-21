Кремлевский диктатор хочет продемонстрировать, что будет со всеми его критиками, отметил политолог Фесенко.

Задержание и арест террориста Игоря Гиркина - это немного запоздалая реакция президента России Владимира Путина на "пригожинский" мятеж и попытка полностью взять под контроль информационное пространство, чтобы не было прямой критики его личности. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, комментируя агентству УНИАН задержание Игоря Гиркина-Стрелкова, который был среди тех, кто развязал войну на Донбассе в 2014 году.

По его словам, это немного запоздалая реакция Путина на события 24 июня, когда ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным пошли на Москву, требуя отставки, в частности, министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Фесенко отметил, что Путин побоялся "трогать "вагнеровцев" и Пригожина, потому что у них есть оружие, военный опыт, и они могут оказать серьезное сопротивление. При этом добавил, что "очередь Пригожина будет позже". По его словам, сейчас Путин боится и не хочет их задевать и потому, что на Пригожина "завязаны так называемые "общаки" и по Африке и, возможно, по войне в Украине, тайные счета и активы".

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"И пока это гарантия безопасности для Пригожина", - добавил эксперт.

Фесенко отметил, что Игорь Гиркин на сегодня только критик, потому что за ним нет армии, нет воинских подразделений, нет таких связей с генералами, как у Пригожина. По его словам, открытая критика президента России является вызовом для Путина.

"Это и реакция на "пригожинский" мятеж, и одновременно попытка полностью взять под контроль информационное пространство, чтобы не было прямой критики Путина. Эти обстоятельства стали решающими. Это попытка нейтрализовать один из немногих, но очаг критики самого Путина", - считает Фесенко.

Он отметил, что события вокруг Гиркина, а также "пригожинский" мятеж не имели прямого влияния на ход войны в Украине.

"Но история с Гиркиным является свидетельством того, что ситуация в России остается нестабильной. Для Путина есть угроза оттуда, откуда он не ждал раньше, когда начинал войну, потому что "Z-патриотов", "партию войны", с которыми он имел одинаковые взгляды, сейчас не устраивают действия Путина, который не готов идти до конца, используя, все средства войны против Украины, и против Запада", - сказал Фесенко.

Эксперт отметил, что к путинским амбициям и одновременной неуверенности добавились еще страхи и паранойя, которая появилась вследствие поражений в Украине и вследствие нынешней политической ситуации в России, в частности, мятежа Пригожина.

"Такой противоречивый коктейль в его сознании. Это обуславливает его нынешние действия, в частности, и по отношению к Гиркину-Стрелкову", - добавил он.

Задержание Гиркина - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 21 июля в России задержали террориста Игоря Стрелкова. Ему якобы предъявили обвинение по статье 282 (экстремизм) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщают СМИ, суд отправил Игоря Гиркина-Стрелкова в СИЗО на два месяца - до 18 сентября.