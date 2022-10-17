С помощью сайта можно было сдаться в плен ВСУ.

В России заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить".

Об этом сообщается на сайте российской общественной организации "Роскомсвобода".

По их данным, решение о блокировке было принято Генеральной прокуратурой Российской Федерации 11 октября. Уже в воскресенье, 16 октября, сайт был заблокирован.

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"Заблокирован проект был дважды, и оба раза - Генпрокуратурой. Первый раз - по "маске", когда ограничивается доступ ко всем доменам и поддоменам, второй - просто сайт целиком, но без пометки (*), плюс к этому, домены различаются по одной букве", - говорится в сообщении.

Проект "Хочу жить"

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине появился государственный проект "Хочу жить".

Он призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

На сайте опубликована подробная инструкция, как сдаться в украинский плен, а также советы для тех, кто хочет избежать мобилизации.

В украинской разведке в начале октября сообщили, что за последние несколько недель на "горячие линии" поступило более 2 тысяч обращений о готовности сдаться в плен.

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

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