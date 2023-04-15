В южной части Казани расположен танковый полигон российской захватнической армии, именно в тех краях и случился взрыв.

В российской Казани в районе танкового полигона местные жители увидели огромный столб дыма. В местных СМИ и соцсетях сообщается, что этому предшествовал громкий взрыв.

В ГУ МЧС России по Татарстану местному изданию InKazan заявили, что они якобы не в курсе о каких-либо происшествиях, сообщений о взрывах, хлопках или возгораниях им не поступало.

В южной части города расположен танковый полигон российской захватнической армии, именно в тех краях и случилось что-то, о чем местные власти, как обычно, либо "не в курсе", либо просто отмалчивается.

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По словам местных жителей, после взрыва (а по словам некоторых - двух взрывов с длительным перерывом) затряслись окна в домах, а также поднялся черный дым, со временем он стал серым.

Другие взрывы в России

Как сообщал УНИАН, 10 апреля в Подмосковье вспыхнул мощный пожар на складе с запчастями. По данным российских СМИ, перед возгоранием очевидцы слышали взрыв.

А перед этим в Ярославле загорелся моторный завод, где производили двигатели для одного из российских ядерных комплексов и другого вооружения.

16 марта в российском Ростове мощный взрыв "разнес" здание местного управления ФСБ. Видео инцидента снял случайный очевидец. Основной версией взрыва спецслужбы РФ назвали неполадки с электропроводкой, повлекшие взрыв горюче-смазочных материалов. Однако, по данным СМИ, "хлопок" произошел в момент, когда местные ФСБ-шники пытались разобрать "украинский" дрон.

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