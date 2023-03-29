Взрыв, который случился в погрануправлении спецслужбы 16 марта, мог быть следствием действий российских "умельцев", которые попытались осмотреть дрон.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации снесли взрывом собственное погрануправление в Ростове-на-Дону при попытке разобрать "украинский" дрон.

Речь идет о происшествии, которое случилось 16 марта на улице Сиверса. Тогда в здании погрануправления ФСБ случился крупный пожар, вследствие которого частично обрушилось корпус учреждения.

Ранее основной версией взрыва спецслужбы РФ назвали неполадки с электропроводкой, повлекшие взрыв горюче-смазочных материалов, однако, по данным Baza, в кулуарах спецслужбы активно проверяется еще одна версия событий.

Видео дня

В частности, в здании мог взорваться "украинский" дрон, который незадолго до взрыва ФСБ нашла на территории Ростовской области. Сообщается, что трое сотрудников спецслужбы, вероятно, решили собственноручно "поковыряться" в технике на предмет обнаружения разведывательных данных (в дрон была вмонтирована камера для записи информации), но, не справившись с БПЛА - едва не снесли здание при его осмотре.

СМИ уточняют, что сначала случился крупный взрыв, потом - огонь перекинулся на склад. Вследствие происшествия все участники осмотра "украинского" дрона погибли.

Руководство ФСБ РФ уже устроило настоящий "разбор полетов" по этому поводу своим подчиненным в Ростове-на-Дону.

Партизаны РФ заявили о причастности к взрыву в Ростове 16 марта

Напомним, что 16 марта в российском Ростове жестко "бабахнуло" в здании ФСБ. Видео инцидента снял случайный очевидец, констатировав, что сила взрыва была настолько сильной, что сложилось впечатление, будто бы у здания поднялась крыша. Также он подтвердил, что в момент происшествия там находились "вояки".

Позже местные партизаны организации "Черный мост" заявили, что на самом деле взрыв в здании случился не из-за замыкания проводки, как утверждают в ФСБ. Они взяли на себя ответственность за "хлопок".

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