На кадрах видно, что масштабы разрушений достаточно значительны.

В Сети появились видео момента взрыва и первые кадры после него в здании Федеральной службы безопасности в Ростове (РФ).

Как сообщает Телеграм-канал "База", этот ролик очевидец снял через несколько секунд после мощного взрыва в здании ФСБ. Автор видео говорит, что мощный взрыв произошел в момент, когда он стоял перед окном и разговаривал по телефону.

"Бабахнуло так, что аж крыша вот так поднялась. Что-то там взорвалось жестко. Там вояки, да", - сказал голос за кадром.

Видео дня

На кадрах видно, что масштабы разрушений достаточно значительны. В здании вылетели стекла, разрушены стены. Люди на территории кричат, что внутри здания пожар.

Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения в здании поблизости. На кадрах слышно, что взрыв был мощным. На него среагировали сигнализации на автомобилях.

Взрыв в здании ФСБ

В четверг, 16 марта, на территории Управления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел пожар. Местные СМИ пишут о детонацию склада с боеприпасами.

Другие СМИ пишут, что пожар произошел из-за короткого замыкания, а на втором этаже склада якобы хранятся горюче-смазочные и лакокрасочные материалы. Пропагандистская помойка SHOT утверждает со ссылкой на источники, что пожарным уже даже передали бронезащиту.

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