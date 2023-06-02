Россияне с оружием в руках идут защищать свою страну, и они имеют на это право, считает Данилов.

Российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, ведут бои в районе приграничных населенных пунктов Белгородской области РФ Шебекино, Новая Таволжанка и других.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, эти рейды свидетельствуют о том, что процесс фрагментации России, который активизировался после вторжения оккупантов в Украину, продолжается.

"Это же (бои на пограничные – УНИАН) не первый случай, когда россияне с оружием в руках идут защищать свою страну. И мы уже привыкаем к этому, привыкаем к ситуации, которая была связана с россиянами. Я неоднократно подчеркивал, имеют право. Почему нет? Почему должны страдать только мы? Я не знаю, от чего они нас "освобождали", но я точно понимаю, от чего будут освобождать те россияне, которые сегодня бьются на территории Российской Федерации. И я более чем уверен, что это только начало", - подчеркнул он в интервью "Радио Свобода".

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По убеждению Данилова, похожие инциденты будут происходить и в других населенных пунктах России. Страна-агрессор уже вынуждена применять для противодействия этим рейдам регулярную армию, но скрывает это.

"Дальше будет. Я думаю, что это будет не только Белгород. Вы же видите, что у них там происходит. То они дроны сами по себе начинают по Москве запускать, то еще что-то делать. Странная страна! Что я могу сказать? ... Периодически там все это (задействование армии – УНИАН) же происходит. Другое дело, что они это все никогда не показывают. Вы помните, в свое время, когда Путин пришел к власти, то по его указанию вообще сносили в Москве целые здания. Поэтому здесь нечему удивляться", – говорит секретарь СНБО.

Бои в Белгородской области РФ - что известно

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России", воюющие на стороне Украины, все чаще совершают рейды в приграничные области России. В Офисе президента прогнозировали, что такие рейды во время украинского контрнаступления будут происходить еще чаще.

Аналитики американского ISW отмечали, что серьезных попыток установить контроль над территорией РФ во время этих рейдов бойцы подразделений, созданных из российских добровольцев, не осуществляли. В ГУР МО рассказывали, что во время таких рейдов собирается важная для украинской разведки информация.

Вчера в "РДК" объявили, что начал "второй этап операции" на территории Белгородской области, и сообщили о боевых действиях в районе приграничного населенного пункта Шебекино, которые, по сообщениям подразделения, длятся до сих пор.

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