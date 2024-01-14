Он заявил, что те россияне, которые прошли "украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают", за что воюют.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что РФ воюет против Украины, чтобы не было "гендерно нейтральных туалетов".

"Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений - для девочек и для мальчиков, три помещения - для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем", - заявил он.

Правда российский чиновник не уточнил, где именно на Донбассе были замечены такие туалеты.

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Улучшения, которые РФ принесла на Донбасс

В оккупированном Донецке жители многоэтажек вынуждены собирать снег и растапливать его, чтобы получить воду. Подача воды не осуществляется даже по тому ограниченному графику, который установили оккупанты.

Телеграм-канал "Астра" опубликовал фото и видео, присланные жительницей многоэтажного дома по улице Терешковой, 3 в микрорайоне Текстильщик.

"По графику подача воды — в 5 часов. Вот, пожалуйста, мы стоим. В среду вода шла ровно 50 минут, подъезд не успел набрать. Сейчас начало 8-го, мы все стоим. Стоит бабушка. Она живет на 9 этаже одна, и уже неделю она остаётся без воды. Я, например, сейчас иду набирать снег. 21 век", — рассказала женщина.

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