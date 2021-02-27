Осмотревшие подростка медики диагностировали у нее травму половых органов и ссадины.

В Санкт-Петербурге трое россиян изнасиловали 16-летнюю школьницу в ее квартире.

Об этом сообщает телеканал «360».

Инцидент случился еще 22 февраля. Девочку изнасиловали трое малознакомых мужчин, которые пришли к ней в гости. Они напали на школьницу ночью. Осмотревшие подростка медики диагностировали у нее травму половых органов и ссадины.

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Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования. Дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал провести всестороннее и объективное расследование.

Глава СКР в том числе поручил провести служебную проверку в отношении следователя, который вел дело об изнасиловании. Бастрыкин велел выяснить, почему подозреваемым в совершении преступления все еще не избрали меру пресечения.

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Автор: УНИАН