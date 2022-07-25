По логике ФСБ, украинская разведка якобы допустила перелет вражеских летчиков с угнанными самолетами на аэродромы ВСУ.

ФСБ России утверждает, что сорвала операцию украинской разведки по угону российских боевых самолетов с участием журналиста Bellingcat Христо Грозева.

Об этом пишут пропагандистские ресурсы.

Российские спецслужбы сообщают, что украинская разведка якобы пыталась убедить российских летчиков передать ей самолеты во время боевых выездов. Взамен Украина якобы обещала российским военным деньги и гражданство ЕС.

По логике ФСБ, украинская разведка якобы допустила перелет вражеских летчиков с угнанными самолетами на аэродромы ВСУ. Тем самым МО РФ "получило" актуальные данные по размещению военных объектов в Украине.

Более того, спецслужба заявляет о причастности к операции болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева.

В материалах ведомства говорится, что болгарский журналист-расследователь якобы "нашел двух девушек-курьеров", которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тыс. долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Хотя британская разведка замечает, что сейчас противник ведет маломасштабные наступления с "минимальными" успехами.

24 июля враг совершил ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки в Херсонской области.

По данным Института изучения войны, российские войска надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.

Институт изучения войны пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, которые ведут в Херсон.

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