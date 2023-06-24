Пригожин призвал сотрудников Росгвардии переходить на его сторону.

Важнейшие объекты Москвы взяты под усиленную охрану, меры безопасности в столице усилены.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Сообщается, что российским силовикам приказали стрелять при любой попытке агрессии в их сторону.

"В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры", - сказал собеседник агентства. По его словам, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

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Все офицеры Росгвардии Центрального округа прибыли в подразделения по тревоге. Также по тревоге подняты сотрудники полиции, сообщает источник "Известий".

Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что "по сути страна в данную минуту под управлением ФСБ РФ. Везде страх и растерянность".

Пригожин призвал сотрудников Росгвардии переходить на его сторону.

"Самый перспективный политик обращается к Росгвардии с предложением от которого лучше не отказываться. Выполнение преступных приказов и попытка помешать задуманному походу справедливости закончится для сотрудников сделавших неверный выбор плачевно", - заявил он.

Ситуация в РФ - детали

В Москве силовиков привели в повышенную готовности, а в Ростовской области вооружают солдатов срочной службы после заявлений Пригожина.

Московское управление ФСБ поднимают по тревоге. Это подтверждает источник в армейских кругах, сообщающий о тревоге в московском гарнизоне.

Россиийские генералы обратились к бойцам ЧВК "Вагнер" и призвали их остановиться.