Там утверждают, что заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ.

В ФСБ РФ заявления и действия Евгения Пригожина назвали "призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ".

Центр общественных связей ФСБ также призвал наемников ЧВК Вагнера не выполнять "преступные приказы Пригожина" и "принять меры к его задержанию".

Там утверждают, что заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ.

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"Информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы ударах Минобороны по ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является провокацией. Дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьёзностью ситуации и угрозой эскалации. Вооружённые силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации", - заявили в ФСБ.

Ситуация с Пригожиным - детали

ФСБ России возбудило уголовное дело против руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина по призыву к вооруженному мятежу. Позже Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.

"Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - говорится в сообщении ведомства.

В Москве силовиков привели в повышенную готовности, а в Ростовской области вооружают солдатов срочной службы после заявлений Пригожина.

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