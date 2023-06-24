В российском ведомстве утверждают, что на том направлении якобы сосредотачивают подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что на фоне "провокаций" главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина украинские военные готовят наступательные действия под Бахмутом.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

"Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим в Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии", – заявили в оборонном ведомстве страны-агрессора.

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Переворот в России: что известно

Вечером 22 июня 2023 года главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что российские кадровые войска нанесли удар по позициям ЧВК "Вагнер". Впоследствии у Пригожина заявили, что идут "останавливать" российское военное руководство.

Из-за этих действий в России уже заговорили о попытке переворота. ФСБ и других силовиков в Москве и ряде регионов подняли по тревоге.

Кроме того, против Пригожина возбудили уголовное дело по призыву к вооруженному мятежу. В ФСБ призывали "вагнеровцев" не выполнять "преступные приказы Пригожина" и "принять меры к его задержанию". Там ответили отказом.

Между тем Пригожин заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" уже входят в Ростов. По его словам, они пересекли во всех местах государственную границу, а пограничники "выходили им навстречу и обнимались".

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