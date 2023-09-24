Как говорится в указе главаря так называемой "ДНР", теперь вводится запрет на проведение митингов, за почтовыми отправлениями и сообщениями будет установлена цензура.

На оккупированной Россией части Донецкой области оккупанты вводят новые запреты.

Как говорится в указе главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, он ввел ряд запретов, среди которых военная цензура и запрет на собрания. Кроме того, вводится запрет на проведение митингов и демонстраций, шествий, пикетирований, а также иных массовых мероприятий.

Кроме того, вводится запрет на проведение забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности организаций, а так называемым "чиновникам" и "бюджетникам" запретили выезд без разрешения во все страны, кроме России.

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"Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами", - говорится в сообщении.

Также сообщается о введении комендантского часа с понедельника по пятницу с 23:00 до 04:00 часов.

Пушилин - актуальные новости

В марте 2023 года стало изестно о том, что боевик Пушилин получил паспорт Бразилии и купил виллу в этой стране. Сообщалось, что приобретенная недвижимость имеет площадь 550 квадратных метров.

В мае 2023 года ближайшему прихвостню главаря "ДНР" сообщили о подозрении в госизмене.

18 сентября 2023 года в Донецке был "прилет" по администрации Пушилина. В центре Донецка "прилетело" по зданию, где заседает оккупационная власть города.

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