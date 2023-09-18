В центре Донецка "прилетело" по зданию, где заседает оккупационная власть города.

В Донецке "прилетело" по зданию, где базируется оккупационная администрации во главе с лидером группировки "ДНР" Денисом Пушилиным. В сети появились кадры с места удара.

Чем именно был нанесен удар - ракетой или артиллерийским снарядом - пока не понятно. Также на текущий момент нет информации о том, находился ли в пораженном здании кто-то из руководства оккупационной администрации.

Российские паблики сообщают, что центр Донецка обстреляли якобы из РСЗО "Град". Также заявляется о двух раненных. Украинские власти пока официально никак не комментировали случившееся.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Сети появились детальные фотографии российской подводной лодки "Ростов-на-Дону", пораженной ракетным ударом в сухом доке Севастополя на прошлой неделе. Снимки свидетельствуют о том, что подлодка вряд ли подлежит восстановлению. Для этого ее пришлось бы транспортировать в Санкт-Петербург, где есть подходяща верфь. Но это дорого и невозможно, пока идет война.

Также мы писали, что на прошлой неделе украинская "Армия дронов" поразила рекордное количество российских пушек, которыми враг пытается остановить контрнаступление Сил обороны Украины.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в течение недели украинские воины уделили отдельное внимание пушкам оккупантов: удалось ударить по 56 единицам этого вооружения россиян.

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