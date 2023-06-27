Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может попробовать сесть в кресло Путина и подать свою кандидатуру на следующих выборах президента РФ после неудачного мятежа.
В своем Telegram Гиркин уточнил, что риторика "справедливости" и "ореол мученика" сыграют на руку Пригожину после того переполоха, который тот учинил в России.
"Мы скоро увидим Повара в качестве одного из вероятных кандидатов на выборах президента. С "риторикой справедливости", дополненной "ореолом гонимого мученика" и "крайне успешного полководца, за пару часов легко захватившего миллионный город", - указал террорист.
Он отметил, что вне политической и военной деятельности у бывшего повара Путина очень мало шансов выжить, ведь "московские жирные коты" не простят Пригожину пережитый страх и попытаются отомстить: "За жизнь Пригожина я не поставлю ломаного гроша. Без своего войска и вне политического поля - он даже Лукашенко совершенно не нужен даже в качестве "приживалки", - указал он.
Также Гиркин спрогнозировал судьбу организации ЧВК "Вагнер": все будет зависеть от решения Путина - отдать отряды на растерзание Минобороны РФ или же позволить сбежать в Беларусь, как было оговорено ранее, подмечает Гиркин.
Гиркин выдвинул свою версию мятежа в РФ
Напомним, что накануне террорист Гиркин опубликовал свое "резюме" о событиях, взволновавших РФ 23-24 июня из-за попытки госпереворота со стороны Евгения Пригожина и его "вагнеровцев".
По словам Гиркина, Пригожин явно сыграл роль "ключевого элемента" в мятеже. Террорист считает, что бывший повар Путина, в сговоре со своими покровителями, мог руководствоваться целью помочь лидеру РФ избавиться от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.
Однако в конечном итоге на каком-то этапе все пошло не по плану и Пригожин был вынужден сдаться из-за угрозы собственной жизни. Гиркин считает, что шанс захватить Москву действительно был, но главарь ЧВК "слил" все свои стремления.