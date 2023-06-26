Вечером 24 июня стало известно, что в рамках переговоров между лидером Беларуси Александром Лукашенко и основателям ЧВК "Вагнер" была договоренность, что последнего в связи с неудавшимся бунтом "приютит" Минск.

Выяснилось местоположение самолетов основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который после неудачного мятежа должен был сбежать в Минск. Отметим, что сегодня СМИ заметили Пригожина в одном из отелей на территории Беларуси.

Согласно информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", у бывшего повара Путина в личном распоряжении есть два самолета: запасной бизнесджет BAe 125-800B, который с 22 июня находится в Москве, а также основной - Embraer Legacy 600 (RA-02795) - вчера он осуществил вылет с Питера на юг России, но ближе к вечеру вернулся назад.

В Гаюн говорят, что не могут подтвердить или опровергнуть, доехал ли Пригожин до Минска. Однако там исключают, что он мог использовать с этой целью свои самолеты.

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В мониторинговой группе говорят, возможны четыре варианта:

Пригожин прилетел регулярным рейсом в Национальный аэропорт Минск (хотя, в аэропорту его вроде не видели);

основатель ЧВК "Вагнер" прилетел в Минск на Ан-124 (однако в данном случае ему надо было бы телепортироваться в Ульяновск);

Пригожин мог прилететь в РБ на одном из двух Ил-76 ВКС РФ в Мачулищи (в 00:50 или в 12:45): "Но кажется, это не уровень повара, да и туалетов там нет", - уточнил Гаюн;

бывший повар Путина мог добраться до Минска на авто.

Договоренность с Пригожиным об убежище в Беларуси

Напомним, что вечером 24 июня Пригожин объявил, что "вагнеровцы" должны отойти на прежние позиции, завершив свое наступление на Москву неудачей. Этому предшествовали переговоры с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Неизвестно, на чем сошлись стороны: многие эксперты считают, что у Пригожина были все шансы зайти в Москву, но ему предложили выгодный "компромисс".

Однако тогда пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков указал, что во время переговоров с Лукашенко был достигнут консенсус о том, что Пригожин сможет выехать из РФ на территорию Беларуси.

После этого от Пригожина не было никаких вестей до обеда 25 июня. Тогда он передал всем "привет" и уточнил, что выйдет на связь позже. Пока что новых сообщений от него не поступало.

Отметим, что "поход" на Москву Пригожин объявил вечером 23 июня, обвинив российскую армию в ударе по одной из баз ЧВК "Вагнер".

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