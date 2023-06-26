По словам российского террориста, неудавшийся госпереворот основателя ЧВК "Вагнер" мог развиваться на двух взаимоисключающих друг друга направлениях.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) опубликовал свое "резюме" по поводу волнений, которые происходили в РФ 23-24 июня.

Речь идет о неудавшемся госперевороте, который инициировал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По мнению Гиркина, бывший повар Путина был ключевым элементом в заговоре против власти РФ: "Именно потому, когда он то ли струсил, то ли получил указание "слиться" и "слился" - мятеж практически мгновенно сдулся", - указал он.

Изначально предполагалось, что Пригожин избавит лидера РФ Владимира Путина от "злых плохих бояр" - "Фанерного маршала" и "генерала Му-Му" (главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова), высказался террорист.

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"Это классически "сценарий Муссолини". Вероятно - он рассматривался как основной. В результате Пригожин (науськанный своими скрытыми покровителями) должен был очистить окружение президента от неугодных лично Повару и его группировке лиц, а сам Повар становился "правой рукой по всем вопросам", оставив грустному старичку только чисто представительские функции. При чем - без всяких гарантий", - указал Гиркин.

Однако после того, как "что-то пошло не так" план Пригожина, вероятно, подразумевал два взаимоисключающих друг-друга сценария: разоружиться перед партией или идти на пролом до конца, считает Гиркин.

По мнению террориста, сначала Пригожин избрал второй вариант и двинулся войсками на Москву, но буквально за 200 км до столицы пошел на "компромисс", исходя из 3 причин:

"Вероятно, здесь была совокупность факторов.: 1) занятие рубежа Оки (реки - УНИАН) не убогой "Росгвардией", а элитной 45-й бригадой (боеспособность и выучка которой не сильно ниже "Вагнера", а бойцы - не раздумывают, когда получают приказ); 2) "звонки спонсоров и вдохновителей" (это важнее) с предложением "астанавись, мы все уже утрясли и перетерли"; 3) весьма вероятная угроза "грохнуть" лично Повара ракетами вместе со штабом ЮВО, а если уцелеет - добить "Ахматом" (к которому в руки лично Пригожину лучше не попадать, там вообще без шансов...)", - указал Гиркин.

Он уточнил, что если бы Пригожин не "слился", то у ЧВК "Вагнер" был реальный шанс захватить Москву: "Однако произошло то, что произошло - "Повар слился". Что теперь? - Теперь в Кремле возобновилась привычная "схватка под ковром" - резюмировал террорист.

Гиркин призвал казнить Пригожина в связи с мятежом

Напомним, что в связи с попыткой мятежа, которую инициировал Пригожин вечером 23 июня, террорист Гиркин предложил его повесить. Он заявил, что только так можно уберечь Россию от дальнейшей смуты, вызванной действиями главаря "вагнеровцев".

При этом Гиркин уточнил, что на смерть заслуживают не все участники мятежа. По его мнению, самая жесткая участь должна постигнуть именно Пригожина, как организатора.

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