Гиркин, словно мартышка, обрадовался возможному наплыву фруктов в РФ и не сдержал эмоций.

Российский террорист Игорь Гиркин Стрелкой оказался "лакомкой" и не смог сдержать эмоций по поводу новостей о возможном "наплыве" бананов в Россию. Ранее похожей реакцией на бананы отметился южнокорейский студент.

В своей социальной сети Гиркин высказался по поводу того, что бананы могут стать социально значимыми фруктами для России, а импортные пошлины на них Минэкономразвития РФ планирует обнулить. Соответствующие данные попали в распоряжение издания "Известия", по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию РФ.

В протоколе ведомства говориться, что за последние годы Россия импортировала в год примерно 1,3-1,5 млн тонн бананов. Однако в 2022 году розничная цена на фрукт "внезапно" подскочила на фоне снижения поставок в РФ. В связи с этим тщательнее "банановый вопрос" поручили проработать правительству.

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"С радостью узнал, что Российская Федерация теперь в товарных количествах производит бананы...", - не удержался от реакции Гиркин.

Через несколько часов после публикации о бананах он еще больше "вдохновился" и поделился со своими подписчиками кулинарным анекдотом.

"Вспомните, пожалуйста, какую-нибудь книгу о кулинарии...- Э-э-э, "Мастер и Маргарита"?- написал он.

Гиркин отметился уникальной идее о Бердянске и Лаврове

Напомним, что на прошедших выходных российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) неординарно прокомментировал слухи о приезде дочери главы МИД РФ Екатерине Винокуровой (Лавровой) на свадьбу к брату мужа в Грузию.

Он посетовал, что у семейства Лавровых нет родственников в Киеве и заявил, что тогда за визит Винокуровой можно было бы отдать временно оккупированный Бердянск.

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