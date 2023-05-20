Сегодня СМИ сообщили, что дочь министра иностранных дел РФ Екатерина Винокурова прибыла в Грузию на празднование свадьбы брата своего мужа.

Сегодня Грузию "накрыли" беспорядки из-за возможного визита дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерины Винокуровой, которая еще утром якобы засветилась в отеле Kvareli Lake Resort в городе Кахети.

Напомним, что девушка могла прилететь в страну на "гулянье" свадьбы брата своего мужа Александра Винокурова. По данным "Радио Свобода", у здания гостиницы произошла настоящая потасовка.

Недовольные визитом Винокуровой активисты собрались возле Kvareli Lake Resort от 11 утра по местному времени (10:00 по Киеву) с требованием, чтобы упомянутые россияне немедленно вышли из отеля. Полиция попытались разогнать толпу, возникли столкновения.

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В гостиницу отправили отряды спецназначения. По данным СМИ, правоохранители задержали около 20 активистов. Речь идет о членах партий "Единое национальное движение" и "Дроа".

Винокурова приехала в Грузию - что известно

Напомним, что утром СМИ заметили в социальных сетях дочери Лаврова Екатерины Винокуровой и ее друзей публикации, свидетельствующие, что компания приехала на восток Грузии и остановилась в местном отеле Kvareli Lake Resort.

Сообщалось, что в пятизвездочном заведении Винокуровы планируют отгулять свадьбу брата мужа дочери Лаврова.

Позже журналисты подтвердили факт присутствия Винокуровой, позвонив в гостиницу и притворившись службой доставки цветов. Со своей стороны администрация отеля ее присутствие отрицает.

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