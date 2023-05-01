Персональная выставка Каттелана "WE" проходит в сеульском музее до 16 июля.

Итальянский художник Маурицио Каттелан стал жертвой собственного художественного величия на выходных после того, как голодный южнокорейский студент съел банан, который был частью одной из его художественных инсталляций.

Художественное произведение под названием "Комедиант" было частью выставки Каттелана "WE" в Сеульском художественном музее Лиум и представляло собой спелый банан, приклеенный скотчем к стене, пишет Sky News.

Чувствуя себя проголодавшимся, студент художественного факультета Сеульского национального университета Но Хюин Су сорвал банан со стены во время посещения музея, а затем съел его в качестве закуски на глазах у шокированных зрителей.

Видео дня

Затем он приклеил кожуру скотчем к стене, а позже музей заменил ее свежим бананом. Инцидент был записан другом студента и длился более минуты.

"Студент сказал музею, что съел его, потому что был голоден", - сказал представитель музея.

"Это произошло внезапно, поэтому никаких специальных действий предпринято не было. Художник (Каттелан) был проинформирован о происшествии, но никак не отреагировал на него", - добавили в пресс-службе музея.

Видео, размещенные в Интернете, показывают, как Но снимает банан со стены, прежде чем можно услышать крики "извините". Но он предпочел не отвечать, вместо этого решив съесть фруктовую закуску. Но позже показал, что он рассматривал работу Каттелана как бунт против определенной власти.

"Может быть еще одно восстание против восстания. Повреждение произведения искусства также можно рассматривать как произведение искусства, я подумал, что это было бы интересно… Разве это не приклеено на скотч, чтобы его съели?", - сказал он KBS.

Когда ему сообщили об инциденте, Каттелан сказал: "Никаких проблем".

Персональная выставка Каттелана WE проходит в сеульском музее до 16 июля, при этом банан регулярно заменяют каждые два-три дня.

Курьезы с работами Каттелана

Это не первый раз, когда кто-то думает, что работы Каттелана созрели для сбора. Нью-йоркский художник Дэвид Датуна уничтожил инсталляцию итальянского художника Маурицио Кателлана под названием "Комедиант", которая выставлялась в музее Art Basel в Майами. Датуна съел приклеенный скотчем к стене банан — это и была работа Кателана.

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