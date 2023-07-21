Губарев хотел поддержать своего соратника-террориста.

У здания Мещанского суда Москвы, где избирали меру пресечения террористу Игорю Гиркину-Стрелкову, задержали бывшего главаря "ДНР" Павла Губарева.

Вечером он написал в своем Telegram-канале, что там сейчас должен быть "каждый россиянин". Впоследствии появилось видео его выступления перед журналистами, в котором Губарев заявляет, что война в Украине "пошла не по плану", а их бойцы начали погибать десятками тысяч из-за неверного планирования.

Также он заявил, что "Игорь Иванович всегда подвергал обоснованной критике действия Минобороны". После этого к нему подошли силовики и вывели его из толпы под крики "Позор".

Впоследствии в Telegram-канале Губарева появилась запись от Екатерины Губаревой-жены террориста и "депутата "Народного Совета" "ДНР". "Павел задержан сотрудниками полиции возле Мещанского суда Москвы. Направляюсь в Мещанский суд. Каждый честный человек сейчас должен быть там. Свободу Стрелкову!" - написала она.

Задержание Гиркина: что известно

Сегодня в Москве задержали российского террориста Игоря Гиркина-Стрелкова. Его обвиняют в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

Мещанский суд Москвы отправил его под арест на два месяца (до 18 сентября). Гиркину грозит до 5 лет заключения.

Его соратники обнародовали обращение, в котором призвали освободить Гиркина и назвать имена "всех заказчиков провокации".

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