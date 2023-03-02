По его словам, у режима есть вполне вероятный шанс "прогадить" вторую страну подряд.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин неожиданно поделился размышлением о "поколении Путина" и замечательном шансе "прогадить" Россию.

Как написал боевик в Telegram, политическая элита РФ из окружения диктатора Путина сейчас имеет "замечательный и вероятный шанс" развалить свою страну, как СССР несколько десятилетий назад.

"Что-то так подумалось: "поколение Путина" (сейчас им 70 "плюс - минус") имеет замечательный и даже вероятный шанс прогадить уже вторую страну подряд за одну лишь свою ничтожную жизнь", - написал Гиркин.

Гиркин против российской элиты: последние заявления

Террорист Стрелков-Гиркин открыто критикует военно-политическое командование РФ, а также олигархов. Недавно он набросился на министра обороны РФ Сергея Шойгу из-за недавних скандалов с участием его зятя-блогера Алексея Столярова. Тот накануне поддержал антивоенный пост, а потом посоветовал "Z-быдлу" меньше "п*здеть".

Впоследствии Гиркин потроллил главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за сбора на аптечки своим наемникам. Террорист отметил, что Пригожин - долларовый миллионер, который мог бы обеспечить своих наемников всем необходимым, но все равно обращается за помощью к посторонним.

Довольно часто Гиркин раскрывает детали, которые Генштаб ВС РФ тщательно скрывает. В частности, он признался, что российская армия несет огромные потери. Некоторые бригады разбили еще до того, как они приехали на позиции.

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