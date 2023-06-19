Российский террорист сослался на информацию собственного источника и уточнил расстановку сил РФ в Шебекино и Новой Таволжанке.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) раскрыл позиции чеченских отрядов в Белгородской области.

Гиркин сослался на свой источник и указал, что в районе Шебекино и Новой Таволжанки бойцы Кадырова прячутся за спинами "мобиков". По его данным, ротация сил такая:

"Первые стоят пограничники; потом срочники; потом мобики; потом ещё какие-то контракники; а потом чеченцы!", - указал террорист.

Гиркин высмеял тыловые войска Кадырова и напомнил, что ранее лидер Чечени обещал навести в области порядки.

Обещание Кадырова о чеченцах в Белгородской области

Напомним, на фоне активного партизанского движения в Белгородской области, в котором задействованы бойцы Легиона "Свобода России", а также "Российского добровольческого корпуса", лидер Чечни Рамзан Кадыров отметился личными "переживаниями".

4 июня он заявил, что готов отправить туда своих "кадыровцев" для того, чтобы справится с "террористами". При этом он польстил лидеру РФ Владимиру Путину, что ему, конечно же, виднее, как следует действовать.

Ранее, по прибытию в Белгородскую область, отряды Кадырова также заявили о планах бороться с сатанистами и ЛГБТ. Таковыми тик-ток войска лидера Чечени назвали российских партизан.

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