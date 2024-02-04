Стрелков неоднократно говорил, что хочет воевать, но ему создали такие условия, что он не может этого сделать.

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин может отправиться из колонии добровольцем на фронт в Украину.

Такое заявление сделал его адвокат Александр Молохов. По словам адвоката, Стрелков неоднократно говорил, что хочет отправиться на фронт, но ему создали такие условия, что он не мог этого сделать.

Адвокат террориста допустил, что ситуация поменяется и его подзащитному дадут возможность действовать так, как он считает нужным. "Именно – противодействовать врагу, Украине, которая, он считает, должна исчезнуть", – сказал адвокат.

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Также, по словам Молохова, не исключается вариант с условно-досрочным освобождением бывшего фсбшника.

Заключение Гиркина

Игорь Стрелков-Гиркин получил 4 года колонии общего режима. Российского террориста обвинили по ч. 2 ст. 280 "Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета" Уголовного кодекса Российской Федерации.

Основанием для этого стали две публикации экс-фсбшника: в первой речь шла о возвращении Крыма Украине, а во второй о невыплатах российским военным. Один из этих постов признали экстремистским и по нему предъявили обвинение.

26 января в Британской разведке высказали мнение, что осуждение боевика Игоря Гиркина в России свидетельствует о все большем неприятии Кремлем критики в отношении ведения войны против Украины.

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