В Минобороны не сомневаются насчет желаний врага уничтожить украинское военно-политическое руководство.

Россия в течение последних двух недель распространяет фейки о якобы гибели ряда украинских командующих, в том числе и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Эта дезинформация может иметь несколько объяснений, рассказала в эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Именно прошедшие две недели мы наблюдали три таких новости. Это было в отношении Танцюры (командующего сил ТрО), это было в отношении генерала Сырского (командующего Сухопутных войск и Восточного фронта) и в отношении Залужного. С одной стороны, это можно воспринимать как фейк, потому что нет никакой проблемы позвонить и убедиться, что все нормально и человек жив", - отметила Маляр.

Тем не менее она советует смотреть на эту проблему глубже. "Это не просто фейк. Очень часто это фальстарт - когда они уже что-то задумали, у них уже есть определенные цели и они просто заранее сообщают результаты, возможно, чтобы отчитываться "наверх" или чтобы анализировать нас", - сказала Маляр.

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Вместе с тем в Минобороны не сомневаются насчет желаний врага уничтожить украинское военно-политическое руководство. "О покушениях на нашего президента уже говорили, но надо понимать, что есть угроза жизни и для нашего военного руководства. Действительно, россияне отрабатывают передвижения. Если кто-то думает, что наши командующие где-то сидят в безопасных местах - это не так, они под личной угрозой всегда находятся", - ответила Маляр.

Фейки о гибели Залужного и других командующих - главное

В течение последних недель кремлевские пропагандисты и "тролли" Пригожина в соцсетях запустили фейки о якобы гибели Валерия Залужного на фоне информации, что Главнокомандующий ВСУ на этот раз пропустит встречу с военным комитетом НАТО из-за сложной ситуации на фронте.

Такую же ИПСО россияне распространили и против командующего силами Теробороны Игоря Танцюры, а главарь "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал видео якобы обстрелов позиций с Танцюрой.

Вместе с тем "Украинская правда" со ссылкой на источники в военных кругах писала об уже якобы двух покушениях на жизнь Танцюры. В двух случаях враг вычислил перемещение генерала, но кто проинформировал об этом РФ - вопрос открытый.

Как отметили в ISW, такие фейковые заявления являются частью российской пропаганды и направлены на замедление контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Известно, что РФ неоднократно пыталась убить Зеленского. Однако, по словам бывшего руководителя криминальной разведки Украины Валерия Кура, все попытки провалились из-за того, что российские спецслужбы умеют лучше блефовать, чем выполнять конкретные задачи.

По словам американского публициста Криса Уиппла, на Зеленского было совершено (или планировалось совершить) не менее 12 попыток убийства. По меньшей мере, двум таким попыткам удалось предотвратить благодаря разведданным ЦРУ.

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