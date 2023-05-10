Глава Военного комитета отметил, что данные будут получены от военного представителя Украины при НАТО.

Из-за сложной оперативной ситуации на фронте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет принять участие во встрече Военного комитета НАТО.

Об этом на открытии встречи руководителей обороны стран-членов НАТО сообщил председатель Военного комитета Роб Бауэр, передает Укринформ. "Получил письмо от украинского главнокомандующего, нашего друга Валерия Залужного, что его участие даже через видеоконференцию невозможно, учитывая сложную оперативную ситуацию в обороне против российской агрессии... Мы получим данные о последнем развитии ситуации на местах, где украинцы воюют за то, что по праву им принадлежит, от представителя Залужного", - пояснил ситуацию Бауэр.

Он уточнил, что члены Военного комитета заслушают информацию от военного представителя Украины при НАТО генерал-майора Сергея Салкуцана.

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Бауэр подчеркнул, что сегодняшняя дискуссия будет сфокусирована на российской войне против Украины и добавил, что ВСУ показали выдающуюся устойчивость и тактическое совершенство, при поддержке 50 государств.

Бауэр во вступительной речи пошутил над РФ, подчеркнув, что она воюет уже 15 месяцев, вместо анонсированных трех дней.

Что такое военный комитет НАТО

Военный комитет НАТО является высшим органом военного управления альянса, который определяет потребности обороны и развития вооруженных сил для обеспечения коллективной обороны.

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