Российский ставленник во временно оккупированном Крыму неоднозначно высказался о последствиях после катастрофы на Каховской ГЭС.

Российский ставленник во временно оккупированном Крыму Сергей Аксенов проговорился о последствиях подрыва Каховской ГЭС и указал, что со временем Северо-Крмыский канал обмельчает.

Об этом он заявил в комментарии пропагандистским СМИ. "Глава" администрации указал, что на данный момент воду активно закачивают в водохранилища, но канал все равно постепенно будет мелеть.

"Уровень не падает, пока не уходит. Но, ожидаемо, канал обмелеет со временем. Мы предпринимаем ряд мер для того, чтобы сейчас отход воды уменьшить", - указал он.

Отметим, что через Северо-Крымский канал территории временно оккупированного полуострова снабжаются пресной водой. После экоцида, который произошел в ночь на 6 июня из-за подрыв Каховской ТЭС (Херсонская область), есть риск обмеления канала из-за неконтролируемого выброса воды вниз по течению.

Северо-Крымский канал начинается рядом с Новой Каховской и ранее пополнялся водой из Каховского водохранилища на Днепре.

Прогноз о наличии пресной воды в Крыму в связи с подрывом дамбы

Напомним, что 6 июня в городе Керч (временно оккупированный Крым) из-за катастрофы на Каховской ГЭС исчезла вода. Местные "власти" составили график подвоза воды в различные уголки города.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что подрывом дамбы россияне заблокировали доступ к пресной воде для Крыма на многие годы. По его словам, проблема будет до тех пор, пока не возведут новую дамбу. Это может растянуться на десяток лет, заявил Данилов.

Отметим, что согласно данным "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

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