В отдельных городах Крыма воду начали давать по графику, в кранах появляется грязная вода.

Разрушение плотины Каховской ГЭС принесет для Крыма много проблем. В частности уже сейчас в отдельных городах полуострова воду начали давать по графику, при этом в кранах появляется грязная вода.

Об этом заявил член Меджлиса, председатель правления Крымско-татарского ресурсного центра Эскандер Бариев, комментируя ситуацию в Крыму после подрыва Каховской ГЭС.

"Нам поступает информация, что по графику начали давать водоснабжение в крупных городах, в том числе, что появилась грязная вода там... Действительно, по расчетам экспертов после этого взрыва, скорее всего, по Северо-Крымскому каналу не будет поставок воды в Крым. Обращу внимание, что хотя в этом году много осадков, в 2025 году прогнозируется, что будет засуха в Крыму. Поэтому мы видим, что разрушение дамбы Каховской ГЭС принесет много проблем. Кроме того, на первичном этапе вместе с водой, которая идет сейчас по Северо-Крымскому каналу, идет и вода, несущая бытовые отходы и другие различные загрязнения. Это может принести различные инфекционные заболевания в Крым", - сказал он.

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Бариев также отметил, что взорванная плотина электростанции нарушила экосистему Каховского водохранилища и водных объектов, где происходит забор воды.

"На дальше возможна массовая гибель водных организмов - рыб, малюсков, ракообразных и прочее. Нарушена среда обитания водных, а также птиц, земноводных. Нарушена среда обитания и возможна гибель животных, населяющих сопутствующие участки, которые будут затоплены", - рассказал он.

По словам Бариева, оккупационные власти начали сперва говорить, что дамба будто начала разрушаться сама, а потом начали говорить, что это сделал "киевский режим".

"Они объявили в так называемом "Каховском регионе" чрезвычайное положение. Но при этом не увозят людей. Но вода поднялась уже до 10 метров", - заявил представитель Меджлиса.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня в 02:50 ночи российские военные взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, в результате чего 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопление.

На контролируемой части Херсонщины, которой грозит подтопление, власти начала эвакуацию людей. По состоянию на 7:30 были затоплены 8 населенных пунктов Херсонщины, в том числе и часть Херсона.

По данным ГУР, оккупанты дистанционно взорвали Каховскую ГЭС и готовились к этой операции заранее.

По оценке "Укргидроэнерго", Каховскую ГЭС восстановить невозможно, поскольку уничтожено оборудование машинного зала станции. Прогнозируется, что в ближайшие 4 дня Каховское море полностью исчезнет.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины. "Россиянам нужен голод в странах мира, в частности, в Африке", - написал он.

Чуть ранее он отметил, что разрушение Каховской ГЭС - это крупнейшая рукотворная и техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия, которая убивает экологию и окажет негативное влияние на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы.

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