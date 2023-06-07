Такая ситуация будет до тех пор, пока разрушенную оккупантами дамбу не восстановят.

Россияне лишили Крым пресной воды, взорвав Каховскую ГЭС. В ближайшее время поставки воды на полуостров станет физически невозможным.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Тот акт, который сделала Россия, в ближайшее время сделает невозможным поставку воды в Крым от слова вовсе", - сказал он.

По его убеждению, снабжение воды в Крым будет невозможным "ближайшие три, пять, десять лет, до того времени, пока не будет отстроена эта дамба".

Подрыв Каховской ГЭС

Вчера Россия осуществила подрыв дамбы Каховской ГЭС. По данным "Укргидроэнерго" подорвана оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

Близко 80 населенных пунктов в зоне потенциального затопления и большинство из них - временно оккупированы врагом. Эвакуацию затрудняет размытие дорог.

Сразу же в Керчи (временно оккупированный Крым) начались проблемы из-за подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС. В городе исчезла вода. В других городах из крана текла грязь.

Между тем гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что запасов воды полуостров якобы имеет достаточно.

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