Роман Цымбалюк отметил, что таким образом российские силовики создают видимость эффективной работы на территории Украины.

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации занялись поиском "предателей" в рядах армии РФ. Задерживают многих из тех, у кого украинские корни.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк в Facebook.

По его словам, таким образом в ФСБ РФ решили показать "эффективную" работу на территории Украины

"Предателями назначаются участники "специальной военной операции", у которых есть украинские корни. Их обвиняют в сотрудничестве с ВС Украины и задерживают во время пребывания в полевых лагерях. Дальнейшая судьба данных военнослужащих неизвестна, а родственникам сообщается, что они пропали без вести в ходе ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны России против Украины военное командование РФ под различными предлогами скрывает потери своей армии. Так, СМИ запретили публиковать материалы, которые касаются катастрофических потерь российской армии в Украине.

Кроме того, командование России скрывает число погибших на крейсере "Москва", который затонул 13 апреля после попадания в него ракет "Нептун".

По их версии, на крейсере вспыхнул пожар, из-за чего сдетонировали боеприпасы и крейсер затонул. Впервые о погибших заговорили 22 апреля, сообщив об одной жертве и 27 пропавших без вести. При этом утверждалось, что 396 моряков спасли, а офицеры продолжат служить на Черноморском флоте. Позже появилось видео с якобы спасенными моряками, но не все родители погибших российских моряков поверили в официальную версию.

По разным оценкам, численность экипажа "Москвы" составляла от 416 до 680 человек, в том числе матросы срочной службы. Российские власти официально считают погибших "пропавшими без вести" и требует от родителей подписать документы о том, что корабль затонул в результате "катастрофы", а не в результате военных действий.

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