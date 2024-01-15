Он возмутился тем, как работают российские перекупщики.

Бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожаловался на "карусель" украинских беспилотных летательных аппаратов по всей линии фронта .

"По всему Запорожскому фронту - карусель вражеских дронов. Думаю, на других фронтах то же самое. Вражеских дронов немерено. Заезжаешь в прифронтовое село, будто попал в осиное гнездо - всё аж жужжит. У въезда в воздухе дежурят ФПВ-дроны противника. Попарно. Один сразу атакует, другой фиксирует поражение и атакует тех, кто спешит на помощь пострадавшему", - написал он.

Рогозин рассказал, что 13 января 25 украинских дронов атаковали одну из позиций РФ, причем 14 из них - преследовали боевую машину пехоты. Он возмущен тем, что у ВСУ "FPV-дронов в избытке", а почти в каждом пехотном взводе есть операторы дронов. Экс-глава "Роскосмоса" считает, что оккупационная армия должна использовать блокираторы FPV-дронов, а также закупать собственные БПЛА.

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"Удивляют цены у перекупщиков. Берут аж несколько концов с цены изделия. Достаточно сравнить с тем, что указано на AliExpress, и понять, наконец, что как правило мы имеем дело с преступными спекулянтами. Считаю, что за предоставление фронту изделий в три-четыре раза дороже (а то и больше) того, что они стоят по доставке, надо расстреливать", - добавил он.

Потери России в Украине: последние данные

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что российская армия с начала полномасштабной войны потеряла 370 тысяч 840 своих солдат.

Украинские силы ежедневно публикуют кадры уничтожения российской техники и личного состава, в том числе с помощью различных беспилотных летательных аппаратов.

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