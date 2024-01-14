Общие потери врага составляют 370 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 13 января, Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте 840 российских захватчиков.

Как пишет Генштаб, общие потери РФ по состоянию на сегодняшнее утро достигли 370 тысяч военных.

Также наши войска уничтожили много военной техники противника:

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танков ‒ 6075 (+10);

боевых бронированных машин ‒ 11302 (+33);

артиллерийских систем – 8747 (+19);

средств ПВО ‒ 648 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6861 (+13),

крылатых ракет ‒ 1814 (+8),

автомобильной техники и автоцистерн - 11667 (+35);

специальной техники - 1353 (+8).

В то же время не изменилось количество уничтоженных РСЗО (957), самолетов (329), вертолетов (324), кораблей и катеров (23), а также подводных лодок (1).

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на фронте между оккупантами и Силами обороны Украины произошло 61 боестолкновение. Бои велись сразу на восьми направлениях фронта, но ВСУ сдержали врага.

По данным ISW, кадровые войска РФ формируют десантно-штурмовые бригады для десантирования и разведки в тылу украинских линий обороны.

Вероятно, это будут попытки высадки с вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было во время начальных боев за аэропорт Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года.

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