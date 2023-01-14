По его словам, уголовники с оружием сделают конец диктатуры Путина роковым

Диктаторский режим Путина уже обречен. Без гражданской войны в этот раз не обойдется, и Кремль сам создает ее предпосылки.

Как заявил в интервью УНИАН российский правозащитник Марк Фейгин, Россию ждут "кровавые реки", ведь появление уголовников с оружием обязательно к этому приведет.

"Этот режим - обречен. Они сами себе петлю затянули на шее. Россия вышла из 91-го года малой кровью, гражданской войны такой не было и еще чего-то. Сейчас так уже не получится. Это будут прям кровавые реки. Они сами создают предпосылки для этого. Разрыхление и фрагментация власти, появление уголовников с оружием, целых бесчисленных армий. Россия обреченно летит в пропасть, причем добавляя угольки в топку. Этот поезд мчится с ускорением. Конец неизбежен, неотвратим, фатален", - уверен Фейгин.

По его убеждению, увеличение количества ЧВК в России растет. Элиты создают их на тот случай, когда все начнет рушиться. При этом главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин имеет "личную индульгенцию от Путина".

"У Пригожина личная индульгенция от Путина и, самое главное, долгий срок. Он все это лепит с 14-го года. Все-таки надо время, чтобы создать, и бюджетные деньги, чтобы наладить. Даже министру оборону Шойгу, который наверняка хочет подобным образом пройти. Они же воюют внутри себя – Минобороны и ЧВК "Вагнер". Безусловно, все делается с расчетом, что Пригожин будет подвергнут такому давлению, при котором они сыграют в аппаратную игру с его заменой во всех отношениях. А Пригожин, как понятийный барыга, более хваткий. Если за что-то взялся, он за ценой не постоит. Хочешь – кувалдой голову отобьет, хочешь – все что угодно", - отметил Фейгин.

По его словам, ЧВК - это прото-структура государства. Государство фрагментируется, идет от первичной институциональности, переходит к каким-то альтернативным формам в частных, полугосударственных и корпоративных интересах. Фейгин отметил, что Путину нужно, чтобы везде был баланс.

"С одной стороны, он снимает Лапина, на которого повесили грехи за Лиман, с другой – назначает командующим Сухопутных войск всей России. Будут ли они драться с Пригожиным? Конечно, будут. Конечно, они хотят всех этих "пригожинских" утилизировать. В том же Соледаре", - отметил Фейгин.

Правозащитник подчеркнул, что в России уже идет внутренняя борьба. "Можно представить, что координаты Макеевки слил кто-то из своих: "Сюда завезли, мобилизованных". Я такое вполне допускаю. Там цинизм в такой степени, что я в такое охотно верю", - отметил он.

Раскол в РФ: режим Путина уходит в пропасть

В России постепенно назревает внутренний раскол. Аналитики уверены, что для Путина преемник-вопрос выживания. В России могут простить вождю все что угодно, кроме военного поражения.

Также была информация, что олигарх Пригожин подрывает режим Путина. По данным российских СМИ, Пригожин хочет создать свою политическую силу, которая будет иметь целью возрождение Российской империи.

Между тем между Минобороны РФ и частной военной компанией "Вагнер" уже несколько месяцев продолжается противостояние. Оно обострилось сейчас, когда Пригожин и Минобороны наперегонки отчитываются о захвате Соледара. Впрочем, город до сих пор стоит.

На фоне внутренних распрей Путин сменил командование армией оккупантов. 11 января Сергея Суровикина в должности командующего объединенной группировкой войск в Украине заменили на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Аналитики Института изучения войны (ISW) предположили что это может быть политическим решением, чтобы ослабить в России власть силовиков. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что смена командира российских оккупантов в Украине свидетельствует о том, что в РФ произошел реванш классического генералитета.

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