Эта привычка разрушает связь не напрямую, а опосредованно - создавая ощущение эмоционального пренебрежения.

Есть одна распространенная ошибка, которую современные пары совершают снова и снова. И в отличие от "одноразовой" ссоры, она оказывает накопительный, разрушительный эффект. Об этом в своей статье для Forbes рассказал американский психолог Марк Треверс со ссылкой на исследование, опубликованное в августе 2025 года в Journal of Social and Personal Relationships.

Речь идет о "фаббинге" - об игнорировании человека рядом ради экрана телефона.

"Скорее всего, вы и сами хотя бы раз были виновником фаббинга. В отношениях, где партнеры проводят вместе много времени, он проявляется по-разному: кто-то украдкой проверяет уведомление в середине разговора, кто-то отвечает на сообщение, оставляя другого в неловком молчании. Когда вы сами это делаете, поведение может казаться безобидным. Но для партнера это выглядит как борьба за ваше внимание - и поражение в пользу бездушного гаджета", - отметил Треверс.

Видео дня

По его словам, разовый случай не страшен, особенно если вы извинитесь, но если это становится привычкой, партнер начинает ощущать себя менее важным, чем все, что происходит на вашем экране. И, по данным исследования, это может нанести удивительно глубокий урон не только эмоциональному состоянию партнеров, но и отношениям в целом.

Ученые установили, что фаббинг разрушает связь не напрямую, а опосредованно - создавая ощущение эмоционального пренебрежения. Самое интересное: последствия касаются не только "жертвы" фаббинга, но и самого "виновника". Недостаток взаимной нежности постепенно отражается на обоих, вызывая дистанцию и раздражение с обеих сторон.

"Трагедия в том, что изначально никто не хочет заставить партнера чувствовать себя невидимым. Но, как показало исследование, даже непреднамеренное невнимание со временем может разрушить эмоциональную близость", - добавил психолог.

Он объяснил, что не обязательно полностью исключать гаджеты, но стоит быть осознаннее.

"Попробуйте переворачивать телефон экраном вниз во время еды или оставлять его в другой комнате, когда разговариваете. Установите дома зоны и время без гаджетов. Телефоны глубоко вплетены в нашу жизнь, но это не значит, что они должны занимать все наше внимание", - констатировал Треверс.

Напомним, ранее психолог рассказал, как построить любовь "на всю жизнь".

Вас также могут заинтересовать новости: