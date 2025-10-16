Врачи держат актрису под наблюдением.

Легендарная французская актриса и модель Брижит Бардо серьезно заболела. Звезда 1950-х попала в больницу.

Как сообщает издание Nice-Matin, уже более трех недель 91-летняя актриса находится в частной клинике Сен-Жан в Тулоне. Хотя точный диагноз актрисы не разглашается, известно, что Бардо перенесла сложную операцию из-за тяжелого заболевания.

Сейчас состояние здоровья актрисы остается тревожным, поэтому врачи продолжают держать ее под наблюдением. В то же время, ожидается, что в ближайшие дни Брижит могут выписать из больницы.

Ранее у Бардо уже были проблемы со здоровьем. Три года назад ее госпитализировали с диагнозом "острая дыхательная недостаточность". Вероятно, на этот раз произошло обострение болезни.

Брижит Бардо - что известно

Брижит Бардо - настоящая легенда Франции. За свою 21-летнюю карьеру она снялась в около 45 фильмах и выпустила более 70 песен. Наибольшую славу актриса получила благодаря ролям в фильмах "И создал Бог женщину", "Ромовый бульвар" и "Презрение".

С 1973 года Бардо поставила на паузу свою творческую деятельность и полностью посвятила себя благотворительности - в частности, защите животных. В этом году актриса начала масштабную кампанию в поддержку усыновления, а за несколько недель до госпитализации успела презентовать собственную книгу "BBcédaire".

