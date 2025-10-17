Таким способом картофель можно хранить до трех недель.

Всегда удобно иметь в доме запас картофеля, но многие люди хранят овощ на кухне на полке или на рабочей поверхности. Так как на кухне есть достаточно влажные места, картофель может сгнить, пишет Express.

Издание делится информацией, что в Великобритании картофель является продуктом, который чаще всего портится.

Поэтому, эксперты из компании Albert Bartlett поделились информацией, что хранить его правильно очень просто. Достаточно распространено мнение, что картофель дольше сохранится в прохладном и темном месте, но согласно последним исследованиям, овощ лучше держать в холодильнике.

"Весь картофель следует хранить в холодильнике, чтобы он оставался свежим. Ранее мы рекомендовали хранить картофель в прохладном, сухом и темном месте, но последние исследования показали, что хранение картофеля в холодильнике позволяет продлить срок его годности до трех недель, поэтому рекомендации Агентства по пищевым стандартам были пересмотрены", - заявляют эксперты.

В публикации отмечается, что ранее хранить картофель в холодильнике не советовали, так как считалось, что низкая температура может привести к превращению крахмала в сахар.

Холодильник тоже можно назвать сухим местом, которое предотвращает гниение картофеля и не дает овощу прорасти. В то же время, как отмечает издание, его также можно хранить и при комнатной температуре, если держать подальше от влаги и солнечного света.

В публикации объясняется, что солнечный свет может вызвать выработку картофелем хлорофилла, что может привести к его прорастанию, позеленению и токсичности при употреблении в пищу.

