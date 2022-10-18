Основатель "Вагнера" все чаще намекает на неэффективность военного командования РФ.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подрывает власть Кремля и начал непрямо выступать против президента РФ Путина. Он провоцирует дискуссии о гражданской войне.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

"Евгений Пригожин и социальные сети, связанные с "Вагнером", все чаще говорят о неэффективности традиционных российских военных институтов и социальных проблемах, что может косвенно подорвать власть Кремля", - указали эксперты.

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Так, Пригожин рассказывал, что на Бахмутском направлении действуют войска "Вагнера", чем отрицает заявления так называемой "ДНР" о том, там находятся и боевики самопровозглашенной непризнанной "республики". Помимо этого, основатель "Вагнера" акцентирует внимание на том, что он сам спонсирует ЧВК. Этим Пригожин указывает на то, что Минобороны РФ никак не обеспечивает военных, добавили аналитики.

"Связанные с "Вагнером" Telegram-каналы прокомментировали инцидент со стрельбой на Белгородском полигоне, отметив, что в настоящее время в России идет "тихая гражданская война" из-за многолетней неспособности российского правительства ограничить миграцию предположительно из стран Центральной Азии", - сообщили в ISW.

По мнению экспертов, в нарративах Пригожина прослеживается желание обратиться к националистическим сторонникам Путина, которые давно выступают за то, чтобы российские олигархи начали финансировать поставки для военных. Также они, как отмечают в ISW, требуют прозрачности в освещении ситуации на фронте и критикуют российские высшие военные учреждения за их неудачи на передовой.

"Хотя Пригожин не выступает напрямую против Путина и не критикует его, его растущая известность в националистическом сообществе может по сравнению с ним подорвать привлекательность Путина как "сильного человека". Возникающие дискуссии о гражданской войне в России могут еще больше подорвать кремлевские нарративы о национальном, этническом и религиозном единстве внутри России", - резюмировали эксперты.

Раскол в Кремле и подрыв авторитета Путина

Как сообщал руководитель спецслужбы Британии, Путин принимает ошибочные решения, армия РФ истощена. Он также утверждает, что российский народ сейчас начинает понимать проблемы, вызванные тем, что он называет "войной выбора" Путина.

На фоне этого стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнера" расстреляли уже более 40 завербованных заключенных, которых отправили на войну в Украину. Дезертирам, которые не хотят воевать, они простреливают ноги.

Все отношения внутри российского руководства обостряются. По словам политолога, попытка государственного переворота не исключена, ведь Путин уже направил подразделения МВД и, возможно, Росгвардию для наблюдения за Министерством обороны.

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