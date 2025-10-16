Также он назвал имя одного из лучших ведущих в Украине.

Известный радиоведущий и интервьюер Слава Демин признался, кому из коллег больше всего завидовал в начале карьеры. По его словам, подобные ощущения возникали на фоне недостатка работы.

В программе "55 за 5" Славу спросили, завидовал ли он украинскому ведущему Тимуру Мирошниченко. После чего он задумался, но ответил, что нет.

В то же время Демин заявил, что взамен завидовал другому известному коллеге Никите Добрынину. Это не было связано с его красотой или другими визуальными факторами. Слава не мог смириться с бешеной популярностью и спросом Добрынина, которые были у него в 2010-х годах.

"Знаешь кому завидовал? Добрынину. Из-за того что он когда-то - это лет 10 назад вел много разных корпоративов, свадеб, а я прямо очень хотел вести корпоративы, и мне было завистно, что вот "его приглашают, а меня нет". Сейчас меня это (ведение корпоративов - УНИАН) не интересует абсолютно, а тогда я завидовал Никите", - поделился интервьюер.

Также Демин признался, кто, по его мнению, является лучшим ведущим в Украине. На выбор ему дали таких личностей, как Юрий Горбунов, Тимур Мирошниченко и Анатолий Анатолич. Из этих трех Слава выбрал Мирошниченко.

К слову, недавно Тимур Мирошниченко поделился интересными историями, связанными с комментированием "Евровидения". В частности, он признался, как избегал штрафов за провокационные высказывания.

