В России классические генералы начинают оттеснять ФСБшники и Пригожина, считают в ОП.

Смена командира российских оккупантов в Украине свидетельствует о том, что в РФ произошел реванш классического генералитета.

Классические генералы в России начинают оттеснять ФСБшников и владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк во время телемарафона.

"Это означает реванш генералитета классического, потому что Суровикин (уже бывший командир оккупантов генерал Сергей Суровикин - Ред.) был близок к ультрарадикальной группировке в окружении Путина, которое претендовало на статус "мы - главные". Я имею в виду и Пригожин, и тот же Суровикин, и тот же Кадыров (лидер Чечни Рамзан Кадыров - Ред.)...", - сказал он.

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Советник добавил, что эта группа снизу мощно продвигалась наверх "пищевой цепочки" и хотела устроить вокруг российского президента Владимира Путина свое окружение, чтобы управлять РФ, поскольку понимали, что сам лидер теряет влияние. По мнению Подоляка, это Путин понимает.

"Он (руководитель Генштаба российской армии Валерий Герасимов - Ред.) стал командующим объединенной группировкой российских войск, Суровикин стал его заместителем. Но мне представляется более важной составляющей, что классические генералы - они начинают оттеснять Пригожина, ФСБшников", - сказал Подоляк.

Смена командира российских оккупантов в Украине - что надо знать

11 января стало известно, что Валерия Герасимова назначили командующим объединенной группировкой российских захватчиков в Украине. Ранее эту должность занимал Сергей Суровикин.

Суровикина назначили командовать врагами в нашей стране в октябре прошлого года. Генерал участвовал во Второй чеченской войне и отдавал преступные приказы в Сирии, из-за чего получил прозвище "мясник из Аллепо". СМИ также называли его "коррумпированным и брутальным генералом даже по меркам России".

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