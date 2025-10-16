Журналистка попросила удалить выпуск с ней.

Известная украинская журналистка Янина Соколова рассказала, почему после того, как снялась в шоу Оли Поляковой, не разрешила публиковать этот выпуск.

Соколова стала приглашенной гостьей авторской программы Маши Ефросининой и Оли Поляковой "Взрослые девушки". Однако через несколько месяцев после съемок, она попросила удалить выпуск с ней. В интервью РБК-Украина Янина призналась, что причиной такого решения стал скандал с Поляковой.

"Ту программу, которую вы видите в YouTube или по телевидению, она не снимается в тот день, когда вы ее смотрите. Она снималась за два месяца или даже больше, когда Оля Полякова пела на свадьбе коррупционера, который был связан с разворовыванием украинской армии. Когда я это увидела и услышала аргументы певицы о том, что она вообще не знала, кто это, поняла, что будет странно, если я, которая имеет позицию по отношению к подобным персонажам, прихожу в эфир и вообще не говорю на эту тему", - прокомментировала она.

Журналистка отметила, что после скандального корпоратива Оли Поляковой кардинально изменила о ней мнение, поэтому и отказалась быть рядом с ней в шоу.

"Я сказала, что "не хочу, чтобы мое лицо было рядом с этой певицей". После того, что произошло, я имею право отказать в этом, потому что мне даже неприятно, что я согласилась. Больше не буду участвовать в историях с подобными персонажами", - подчеркнула Соколова.

