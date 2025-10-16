Здесь собраны все пророчества Нострадамуса, которые люди связывают с 2026 годом.

До Нового года осталось меньше трех месяцев, и многие из нас уже строят практичные планы, задумываясь, что принесут следующие 12 месяцев. А те, кто больше склонен к духовным поискам, уже достают колоду таро или проверяют, что говорят их любимые пророки.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

После пугающих предсказаний болгарской провидицы Ванги о 2026 годе — включая новые конфликты и природные катастрофы — некоторые, возможно, решат обратиться к Нострадамусу в поисках хоть какой-то надежды. Но, к сожалению, если верить его пророчествам, и там всё выглядит не слишком обнадеживающе, пишет Tyla.

Нострадамус, настоящее имя — Мишель де Нострдам, был французским астрологом и предсказателем, родившимся в 1503 году и умершим в 1566-м. Он стал автором сборника "Пророчества" (Les Propheties), где изложил 942 предсказания в форме поэтических катренов, написанных в хитрой смеси языков и перемешанном порядке слов, чтобы избежать гнева церкви.

Хотя конкретно для 2026 года он ничего не датировал, эксперты считают, что некоторые его предсказания могут сбыться именно тогда.

"Великий рой пчёл"

Так как нет пророчеств, чётко приуроченных к 2026 году, сторонники Нострадамуса полагают, что катрены, в которых фигурирует число "26", могут относиться именно к нему. Один из них гласит:

"I:26 (перевод Леони): Великий рой пчёл восстанет… ночью засада…"

Хотя звучит жутковато, эксперты уверены, что речь не идёт о буквальном нападении пчёл. Как отмечается, пчёлы часто используются как политический символ — монархии и царской власти, как это было в Древнем Египте или у Наполеона. Поэтому пророчество может означать, что какие-то влиятельные фигуры, например президент США Дональд Трамп, добьются крупных успехов в следующем году.

Предупреждение для Тичино

Продолжая "нумерологическую" теорию о числе 26, другой катрен гласит:

"II:26: Из-за милости, проявленной городом… Тичино переполнится кровью…".

Для справки: Тичино — это южный кантон Швейцарии, где много лесов, озёр и ледников. Почему именно он упомянут в пророчестве, неизвестно, но звучит это не слишком обнадёживающе.

"Семь месяцев — великая война"

Ещё один катрен, который может относиться к 2026 году:

"Семь месяцев — великая война, люди гибнут от зла. Руана, Эвре — король не дрогнет".

Учитывая нынешнюю войну между Россией и Украиной, энтузиасты выделяют этот катрен как особенно актуальный. Некоторые видят в нём предсказание эскалации конфликта, другие же связывают его с возможным началом Третьей мировой войны, о которой в этом году не раз упоминал Трамп.

Однако географические названия — Руан и Эвре — восходят к реалиям XVI века, когда жил Нострадамус.

"Марс правит небом, три огня восстают с Востока"

Есть еще один катрен, который исследователи связывают с 2026 годом:

"Когда Марс идёт по своему пути среди звёзд,Человеческая кровь оросит святилище,Три огня восстанут с восточных земель,Пока Запад потеряет свой свет в тишине".

Планета Марс традиционно считается символом войны, конфликта и огня, что логично связывается с другими предсказаниями о будущих столкновениях — как и строки о "человеческой крови". Фраза о "трёх огнях с восточных земель" трактуется как указание на новые силы, поднимающиеся с Востока — Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии.

Эксперты предполагают, что это может означать природные катастрофы, например реальные пожары, или символизировать технологические прорывы.

А последняя строка — "Запад теряет свой свет" — считается отсылкой к упадку западного мира.

