На днях во время выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы хочет перейти в наступление, и Штатам "придется принять решение" по этому поводу. Но только по решению Вашингтона наступление не начнется, акцентировал военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко.

"Фраза "принять решение" – это какие-то стандартные понты Трампа, он здесь, может, хвастается, что он контролирует процесс. Одним решением Соединенных Штатов мы в наступление не перейдем. Это наша задача, и мы к ней должны готовиться или не готовиться, и его решение не сильно здесь играет роль", – сказал он в интервью УНИАН.

По словам Луценко, если бы США захотели поддержать гипотетическое украинское наступление, есть как минимум две вещи, о которых можно говорить. В частности – передача систем противовоздушной обороны.

"Речь не о Patriot, а те системы, которые противодействуют самолетам, потому что сейчас россияне испытывают все более далеко летающие КАБы. Соответственно, как в обороне, так и в наступлении нам важно, чтобы тех КАБов было как можно меньше. Как раз самолетами россияне могут против нас работать, а мы против них самолетами очень мало можем работать, потому что есть асимметрия в средствах противовоздушной обороны. Они могут сбивать наши самолеты на сотни километров, а нам это трудно", – пояснил военный.

Второй такой потребностью Луценко назвал тактические ракеты класса HIMARS или выше. В достаточном количестве они смогут помочь Украине проломить позиции оккупационных войск РФ на определенном участке, после чего там может начаться наступление.

"То есть то, что мы сейчас делаем дронами, – пытаемся каждую ночь уничтожать технику, которую мы обнаруживаем, какие-то их укрепления, которые мы обнаруживаем, – то же самое можно делать за гораздо больший прайс, но гораздо быстрее и эффективнее. И все с помощью американских ракет. Я думаю, что любой американский военный определенного уровня может подсказать это своему начальству: "А давайте мы дадим пять сотен ракет украинцам, и они буквально за несколько дней выбьют все живое на определенном участке, все, что они увидят, и туда зайдут". Вот такой вариант", – продолжил он.

При этом Луценко отметил, что американцы не делают ни одного, ни другого. По его словам, сейчас в Вашингтоне "принципиально хотят дружить с Россией". Поэтому они играют в игру "дам – не дам", когда речь заходит об оружии.

Говоря о том, есть ли у Украины ресурсы для проведения такого наступления, Луценко сказал, что об этом знает только главнокомандующий Александр Сырский. Он предположил, что ресурсы на начало условного "Курска-2" действительно могут быть.

По его мнению, и Украина, и Россия стараются держать резервы на случай необходимости их задействовать.

"Я, например, не удивлюсь, если Сырский придумает какую-то интересную операцию, поэтому он и является главнокомандующим. Что касается потенциального украинского ресурса для того, чтобы спланировать такую операцию, то на это нужно очень большое время на самом деле. Для того, чтобы сделать действительно эффективную штурмовую группировку, надо над этим поработать. Возможно, эта работа где-то и проведена", – отметил военный.

В то же время он считает, что если бы в Украине лучше проводилась мобилизация, "можно было бы насобирать еще дополнительные 100-150 тысяч солдат для того, чтобы и заменить нынешних, и создать какие-то ударные кулаки".

"Гипотетически, Украинское государство на сегодня способно с помощью Генштаба или с помощью каких-то других механизмов аккумулировать необходимый ресурс для подобного наступления, потому что это уже раз ему удалось", – констатировал Игорь Луценко.

