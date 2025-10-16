Девочка уже имеет необычные предпочтения.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отпраздновала трехлетие своей дочери Скай. Спортсменка показала, какой необычный сюрприз сделала малышке.

15 октября дочь теннисистов Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса отпраздновала свой третий день рождения, с чем родители ее трогательно поздравили. Впоследствии известная мама показала один из подарков дочери.

В своем блоге в Instagram звезда тенниса опубликовала фото с празднования. В частности, на одном из кадров было видно праздничный торт именинницы.

Очевидно, что Скай имеет необычные предпочтения, как для трехлетней девочки. Десерт был оформлен в фиолетовых тонах и украшен в стиле Человека-паука. На верхушке - объемная фигурка супергероя в красно-синем костюме, рядом большая цифра "3", а по бокам - изображение маски Спайдермена и паутины. Внизу же красными буквами было выложено имя именинницы - SKAÏ.

Также счастливая мама показала, как готовила дочери сюрприз. Элина показалась с праздничным атрибутом в руках на кухне. Тортик со Спайдерменом был украшен свечами.

Стоит отметить, что Элина Свитолина оберегает дочь от лишних взглядов и не показывает ее полностью. Однако, на одном из последних фото теннисистка засветила лицо Скай.

